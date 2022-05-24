«СТРАНА.ua»: бойцы 115-й бригады ВСУ отказались выполнять приказ и были отправлены в СИЗО

Украинские военнослужащие 115-й бригады ВСУ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Валерию Залужному и заявили об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке из-за плохого обеспечения, сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Мы, взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам... Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты, а именно тяжёлой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», — говорит один из военных на видео, которое опубликовало издание.

В другом ролике показаны военные из той же бригады, утверждается, что они отправлены в СИЗО как дезертиры.