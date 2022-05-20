Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе
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«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подземные сооружения, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооружённых сил России.
Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».
17 мая Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.