Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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RT
Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявили в российском Минобороны.
Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные сооружения, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооружённых сил России.

Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

17 мая Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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