Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявили в российском Минобороны.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные сооружения, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооружённых сил России.

Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

17 мая Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.