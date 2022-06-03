Пасечник: ЛНР примет усиленные меры, чтобы не дать ВСУ обстреливать республику из РСЗО США

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS могут быть использованы украинскими военными для массированных и разрушительных обстрелов Луганской Народной Республики. Народная милиция примет усиленные меры, чтобы не позволить ВСУ применять РСЗО.

Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

Он напомнил о заявлениях Вашингтона о том, что РСЗО не будут применяться по территории России.

«Возникает вполне логичный вопрос: куда в таком случае из них будут стрелять? Такие заявления Пентагона, безусловно, вызывают у нас достаточно серьёзные опасения. Нам придётся принимать усиленные меры для того, чтобы Киев не начал применять это вооружение», — сказал Пасечник ТАСС.

Глава ЛНР также подчеркнул, что восемь лет при финансовой и военной поддержке США украинские ВС убивали жителей Луганской и Донецкой народных республик.

«Уничтожали инфраструктуру региона. Новые, мощные американские РСЗО Киев точно так же может использовать для массированных, разрушительных обстрелов наших территорий», — сказал он.