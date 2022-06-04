«Щёлкают их как орехи»: Путин оценил эффективность работы российских систем ПВО

Российские системы ПВО «щёлкают как орехи» вооружения на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал в том числе поставки Западом новых вооружений Киеву. В Москве неоднократно отмечали, что накачка Украины оружием отдаляет перспективу скорейшего мирного урегулирования.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал ситуацию на Украине, в том числе решение властей США направить Киеву новые вооружения. Об этом говорится в опубликованном фрагменте интервью на телеканале «Россия 1».

«Их наши системы ПВО щёлкают как орехи, уничтожены десятки», — отметил российский лидер.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что поставки Западом вооружений Киеву только затягивают боевые действия.

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В частности, в начале мая глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

«Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — заявил он в ходе селекторного совещания.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня.

«То, чего требует, причём так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых — это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия», — заявил министр.

На то, что поставки США оружия украинской стороне отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования на Украине, обращала внимание и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в анонсированный администрацией США пакет «помощи» Украине включены, помимо прочего, четыре вертолёта Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, что было закреплено юридически.

«Поведение США — вопиющий пример политики двойных стандартов, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договорённости. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном счёте способствует затягиванию конфликта на Украине», — отмечала дипломат.

За сутки в РФ эвакуированы более 20 тыс. человек

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России были эвакуированы 20 167 человек, в том числе 2695 детей. Он уточнил, что в российских регионах работает более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, прибывающим беженцам оказывается необходимая помощь.

Мизинцев также отметил, что Россия продолжает поставку гуманитарной помощи на Украину — предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 26 225,3 т предметов первой необходимости... проведено 1103 гуманитарные акции», — добавил он.

Также Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооружённых сил РФ и МЧС продолжают очищать территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.

Кадры работ по разминированию освобождённых от боевиков ВСУ территорий показал корреспондент RT Максим аль-Тури. Военнослужащие с собаками проверяют местность на наличие неразорвавшихся боеприпасов, а также используют сапёрные машины.