В МИД России заявили, что поставки Киеву РСЗО подрывают стабильность в мире

Поставки Соединёнными Штатами Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают мировую стабильность, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

«Что касается (реактивных. — RT) систем залпового огня как непосредственно оружия, то, естественно, это подрывает стабильность», — цитирует ТАСС Машкова.

Он добавил, что западные страны приближаются со своим вооружением к российским границам, а не наоборот.

«(Появилась. — RT) прямая угроза национальным интересам России, возникла данная конфликтная ситуация, которая была спровоцирована всеми действиями Запада в течение последних 30 лет», — подчеркнул посол.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

Как сообщил замглавы Пентагона Колин Кол, американская администрация будет считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным.