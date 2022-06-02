«Украину продолжают пичкать оружием»: в Кремле высказались о поставках Киеву западных вооружений

Накачивание Украины оружием, в том числе современным, не меняет целей российской спецоперации в поддержку Донбасса, которые будут достигнуты в любом случае, заявил Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что гипотетическое использование Киевом западного оружия в отношении объектов на территории РФ только усугубит ситуацию для Украины, которая «является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие». Ранее в Москве не раз отмечали, что поставки Соединёнными Штатами реактивных систем залпового огня Украине приведут лишь к подрыву стабильности.

Действия стран Запада по накачиванию Украины оружием лишь усугубляют напряжённость ситуации. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украину продолжают пичкать оружием — самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении Москвы к сообщению СМИ, согласно которому США намерены продать Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

Он подчеркнул, что западные поставки оружия Киеву не приведут к свёртыванию спецоперации в поддержку республик Донбасса.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием (тем более всё более современным каждый раз) не меняет параметров специальной военной операции — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, — но доставит больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — добавил официальный представитель Кремля.

AFP

© HO / US ARMY

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Джо Байдена намерена продать Киеву четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами Hellfire. При этом сделка ещё может быть заблокирована конгрессом США.

Между тем 1 июня глава Белого дома объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который в том числе вошли реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также по теме «Не только накачивают Украину оружием»: к чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS Вооружённые формирования Украины намерены нанести удары по приграничной территории России с помощью поставленных из США ракетных...

При этом, если госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о полученных от Киева заверениях в том, что украинские военные не будут применять поставляемые системы вооружений против целей на территории РФ, то замглавы Пентагона Колин Кол отмечал, что «всё, что они (ВСУ. — RT) делают на территории Украины, имеет оборонительный характер».

Аналогичная ситуация произошла и с заявлениями украинской стороны: в конце мая Владимир Зеленский сообщал, что ракетные системы с увеличенным радиусом действия не будут применяться для ударов по российской территории, а уже 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев утверждал, что украинская сторона не может гарантировать, что ракеты не будут нацелены на объекты на российской территории.

Впрочем, в Москве изначально не верили обещаниям киевского режима. В частности, Дмитрий Песков указывал, что у Кремля нет «кредита доверия к украинской стороне».

«Цену им знаем, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — заявила в эфире канала «Соловьёв.LIVE» официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

При этом посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков констатировал, что поставки Киеву ракетных систем залпового огня со стороны Вашингтона подрывают стабильность.

Об отсутствии оснований доверять Киеву также свидетельствует оперативная информация, полученная Министерством обороны РФ в результате перехвата радиопереговоров.

«В ближайшее время в Шостку (Сумская область Украины. — RT) ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что такими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы России на ответный огонь, чтобы затем обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения.

«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», — указали в ведомстве.