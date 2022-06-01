Блинкен: Киев заверил, что не станет атаковать территорию России американским оружием

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал планируемую поставку РСЗО Украине. По его словам, Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать западные системы для атаки объектов на территории России.
Блинкен: Киев заверил, что не станет атаковать территорию России американским оружием
  • AP

«Что касается поставляемых систем вооружений, украинцы заверили нас, что они не будут использовать их против целей на российской территории. Между Украиной и США есть доверие», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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