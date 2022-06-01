Песков заявил, что Россия не верит обещаниям Зеленского о РСЗО HIMARS
- РИА Новости
«Нет, для того чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договорённости не были выполнены, они канули в Лету, причём по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», — сказал Песков.
По его словам, соответствующие ведомства уже активно прорабатывают все риски, связанные с возможным использованием данной военной техники украинскими военными.
«Наши ведомства и Министерство обороны, пограничники, они видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры», — отметил он.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.
В свою очередь Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.