Песков заявил, что Россия не верит обещаниям Зеленского о РСЗО HIMARS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории, заявил, что Москва не верит его словам.

«Нет, для того чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договорённости не были выполнены, они канули в Лету, причём по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие ведомства уже активно прорабатывают все риски, связанные с возможным использованием данной военной техники украинскими военными.

«Наши ведомства и Министерство обороны, пограничники, они видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры», — отметил он.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.