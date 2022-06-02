Военный обозреватель Баранец предупредил об опасности размещения РСЗО HIMARS на Украине

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» рассказал об опасности размещения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине.

«Оперативно-тактические ракеты могут бить на 300 и даже больше километров. Допустим, их поставят на границе с Россией в Харьковской области. Возьмите линеечку и посмотрите в направлении Москвы. Что там на пути этих ракет встречается? Например, Курская АЭС», — заявил Баранец.



Он назвал дешёвой уловкой обещание украинского президента Владимира Зеленского не применять эти ракетные системы для ударов по России.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обсуждать подобное заявление Зеленского бесполезно.