Депутат Рады Чернев допустил применение РСЗО HIMARS для ударов по территории России
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«Мы берём на себя определённые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — приводит его слова РИА Новости.
Чернев назвал военные объекты на территории России и самолёты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.
Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» рассказал об опасности размещения американских РСЗО HIMARS на Украине.