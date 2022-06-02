Депутат Рады Чернев допустил применение РСЗО HIMARS для ударов по территории России

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Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев в эфире телеканала «Украина 24» допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по российской территории.
Депутат Рады Чернев допустил применение РСЗО HIMARS для ударов по территории России
  • Gettyimages.ru

«Мы берём на себя определённые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — приводит его слова РИА Новости.

Чернев назвал военные объекты на территории России и самолёты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» рассказал об опасности размещения американских РСЗО HIMARS на Украине.

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