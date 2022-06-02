Депутат Рады Чернев допустил применение РСЗО HIMARS для ударов по территории России

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев в эфире телеканала «Украина 24» допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по российской территории.

«Мы берём на себя определённые обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — приводит его слова РИА Новости.

Чернев назвал военные объекты на территории России и самолёты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по территории России.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в стриме RT «Летучка» рассказал об опасности размещения американских РСЗО HIMARS на Украине.