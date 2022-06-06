В районе Северска: российские ВКС уничтожили на Украине американскую радиолокационную станцию

В Харьковской области российские ВКС уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, где ВСУ ремонтировали бронетехнику, сообщили в Минобороны РФ. Также ударами авиации были уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, свыше 150 националистов, восемь танков и бронеавтомобилей. Кроме того, российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и истребитель МиГ-29.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, уточнив, что в них ВСУ восстанавливали и ремонтировали бронетехнику.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что в результате ударов авиации были уничтожены: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

© Министерство обороны РФ

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия нанесли удары, в ходе которых были ликвидированы более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников и истребитель МиГ-29.

Обстрел Курской области со стороны ВСУ

Утром 6 июня посёлок Тёткино в Глушковском районе подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Раненых и погибших нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадали ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — написал он в Telegram.

© Telegram-канал Романа Старовойта

За последние месяцы территория Курской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В регионе до 8 июня установлен «жёлтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

ВСУ сожгли тонны зерна при отходе из Мариуполя

Советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что украинские военные подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта.

Также по теме «Подавить любые симпатии к России»: почему в Харькове продолжают создавать националистические батальоны Союзные подразделения России и ДНР ликвидировали в Мариуполе боевое ядро националистического формирования «Азов». Однако подобные...

«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна — это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, большая его часть. Это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — цитирует Гагина РИА Новости.

Также в Мариуполе была найдена секретная документация националистического батальона «Азов», в которой говорится, что на подконтрольных Киеву территориях ДНР 70% населения настроены пророссийски. Власти ДНР не исключают, что в городе могут скрываться украинские боевики и военные, их поиски продолжаются.

«Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный криминалитет. Это больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа ведётся. И ведётся, надо сказать, активно и грамотно. Ведётся ежедневно, круглосуточно. Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — подчеркнул Гагин.

Северодонецк почти полностью освобождён

Северодонецк практически полностью контролируется силами Луганской Народной Республики и России, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в стриме RT «Летучка».

«Есть отдельные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — RT), которые сосредоточены в промзоне химобъединения «Азот», — сказал он, отметив, что там ведётся зачистка.

При этом, по его словам, ситуация в Северодонецке будет нормализована после того, как будут полностью зачищены Лисичанск и Привольнянский плацдарм.

«Вчера были нанесены удары по ряду мест скопления военной техники (ВСУ). Что радует, в Приволье (шахта «Привольнянская») располагались базы украинских боевиков — они фактически ликвидированы. Поэтому на сегодняшний день накал обстрелов будет меньше», — добавил дипломат.

Кроме того, РИА Новости передаёт, что артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС РФ держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут — Лисичанск.