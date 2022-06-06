РИА Новости: ВСУ подожгли тонны зерна в Мариуполе при отступлении

Украинская армия подожгла тонны зерна в хранилищах Мариупольского морского порта при отступлении, заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он отметил, что в порту было много кукурузного и пшеничного зерна, однако теперь большая его часть непригодна для использования.

«Это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджёг зернохранилища, чтобы это зерно не досталось ДНР, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — сказал Гагин РИА Новости.

По оценке собеседника агентства, речь идёт о тоннах зерна.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов.

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.