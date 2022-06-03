Путин назвал блефом заявления, что Россия «не даёт» вывозить украинское зерно

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Заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом, сказал российский президент Владимир Путин.
Путин назвал блефом заявления, что Россия «не даёт» вывозить украинское зерно
  • РИА Новости

«Это блеф», — ответил Путин на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия не препятствует вывозу зерна.

По его словам, Украина должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.

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