Путин назвал блефом заявления, что Россия «не даёт» вывозить украинское зерно
- РИА Новости
«Это блеф», — ответил Путин на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что Россия не препятствует вывозу зерна.
По его словам, Украина должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.