Путин назвал блефом заявления, что Россия «не даёт» вывозить украинское зерно

Заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом, сказал российский президент Владимир Путин.

«Это блеф», — ответил Путин на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия не препятствует вывозу зерна.

По его словам, Украина должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.