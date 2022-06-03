Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь Украине с вывозом зерна

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию.
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь Украине с вывозом зерна
  • AP

«Сейчас все ищут логистику: а где? а как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова пропустить суда с украинским зерном, но сначала Киев должен разминировать выход в море.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Турция попытается помочь в разминировании украинских портов.

В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.

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