Лавров: Турция попытается помочь в разминировании украинских портов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция попытается помочь в разминировании украинских портов.

Об этом он заявил по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«По итогам разговора с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом была достигнута договорённость о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами», — сказал Лавров.

Также он заявил о необходимости договориться, чтобы данная операция была проведена без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб России.

«Я не буду вдаваться в детали. Детали будут обсуждаться между военными, специалистами», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.

Также он отметил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.