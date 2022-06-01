Лавров заявил, что со стороны России нет проблем с обеспечением мировых рынков зерном

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проблем со стороны России с устойчивым снабжением мировых рынков зерном не существует.

Об этом он заявил по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«В том, что касается Российской Федерации, никаких проблем с обеспечением устойчивого снабжения мировых рынков зерном не существует», — сказал он.

По его словам, проблема прежде всего заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены военными Украины.

Ранее Лавров заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.