Лавров: Россия гарантирует вывоз украинского зерна судами при условии разминирования моря

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.
Лавров: Россия гарантирует вывоз украинского зерна судами при условии разминирования моря
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Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдул Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы украинская сторона разминировала прибрежные воды в территориальном море Украины.

По его словам, если проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения.

Он отметил, что западные страны создали массу проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек. По его словам, эти страны должны «серьёзно задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать».

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мариупольский порт могут задействовать для доставки зерна из Херсонской области в Россию.

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