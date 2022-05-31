Лавров: Россия гарантирует вывоз украинского зерна судами при условии разминирования моря

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.

Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдул Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы украинская сторона разминировала прибрежные воды в территориальном море Украины.

По его словам, если проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения.

Он отметил, что западные страны создали массу проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек. По его словам, эти страны должны «серьёзно задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать».

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мариупольский порт могут задействовать для доставки зерна из Херсонской области в Россию.