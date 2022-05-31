В МИД Турции констатировали, что украинские мины и санкции мешают вывозу зерна с Украины

Украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Также ситуацию осложняют санкции против России, отметил он.

Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на министра, одним из препятствий «являются мины, установленные Украиной в море в Одесской области».

С другой стороны, ситуацию с продовольствием усложняют санкции, применяемые к российским судам и невозможность «оказания услуг в международных портах», добавил Чавушоглу.

По мнению главы МИД, технически мины «можно обезвредить за одну-две недели».

При этом он уточнил, что Украина не хочет, чтобы российские корабли заходили в порты Одессы, а Россия «также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие на Украину».

«Как они во всём этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», — высказался глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что страна готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами.