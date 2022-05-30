Путин: Россия готова содействовать морскому транзиту грузов в координации с Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами, это касается и вывоза зерна из украинских портов.

Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — говорится в заявлении.

Вместе с этим они затронули тему устранения минной угрозы в акваториях Чёрного и Азовского морей.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объёмы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — отметила пресс-служба президента.

В разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил о готовности Москвы способствовать поиску вариантов по беспрепятственному экспорту зерновых.