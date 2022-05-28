Путин: Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности Москвы способствовать поиску вариантов по беспрепятственному экспорту зерновых.

Отмечается, что российский лидер разъяснил причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической политики стран Запада.

«Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.