Путин: Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых
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Отмечается, что российский лидер разъяснил причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической политики стран Запада.
«Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.
Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.