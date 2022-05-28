Путин: Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности Москвы способствовать поиску вариантов по беспрепятственному экспорту зерновых.
Путин: Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Отмечается, что российский лидер разъяснил причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической политики стран Запада.

«Со своей стороны, Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить