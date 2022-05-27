Asia Times: Запад не признаёт негативного эффекта от санкций на ситуацию с продовольствием

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США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире. Об этом написал экономист Джон Росс в колонке для издание Asia Times.
Asia Times: Запад не признаёт негативного эффекта от санкций на ситуацию с продовольствием
  • РИА Новости

«Они не признают, что наибольший негативный эффект оказывают западные санкции против России», — заявил Росс.

Он добавил, что пропаганда стран Запада «серьёзно подрывает мировую осведомлённость», таким образом не давая возможности избежать «надвигающейся продовольственной катастрофы».

Также Росс заявил, что страны «группы семи» делают ложные утверждения о том, что главной причиной продовольственного кризиса является якобы «российская блокада путей поставок украинского зерна».

По его словам, вместо попыток решения кризиса западные страны решили «ещё шире распространить свою пропаганду» о ситуации на Украине.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что то, что Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, — «ещё одно действие, которое обрекает Украину на серьёзные гуманитарные проблемы».

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