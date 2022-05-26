Путин заявил Драги, что Россия поможет преодолеть кризис продовольствия при снятии санкций

Российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Об этом сообщили в Кремле.

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом», — говорится в заявлении пресс-службы президента.

Путин отметил, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса» при условии снятия «политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

Как отмечали в российском МИД, Россия продолжает выполнять свои обязательства и направляет продовольственную помощь развивающимся странам.