Путин заявил Драги, что Россия поможет преодолеть кризис продовольствия при снятии санкций

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.
Путин заявил Драги, что Россия поможет преодолеть кризис продовольствия при снятии санкций
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщили в Кремле.

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом», — говорится в заявлении пресс-службы президента.

Путин отметил, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса» при условии снятия «политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

Как отмечали в российском МИД, Россия продолжает выполнять свои обязательства и направляет продовольственную помощь развивающимся странам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить