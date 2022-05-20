МИД: Россия передаёт продовольствие нуждающимся странам

Россия продолжает выполнять свои обязательства и направляет продовольственную помощь развивающимся странам, сообщает российский МИД.

«Россия даже в нынешних условиях продолжает выполнять свои обязательства по коммерческим контрактам и направляет продовольственную помощь нуждающемуся населению развивающихся стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 февраля более 6 тыс. тонн российского продовольствия поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Йемен, Судан и на Кубу.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.