Захарова: Россия продолжает поставлять продовольствие в рамках своих обязательств

Россия продолжает поставлять продовольствие в рамках своих коммерческих обязательств и в качестве гуманитарной помощи жителям нуждающихся стран, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия продолжает поставки продовольствия в рамках своих коммерческих обязательств, а также в качестве гуманитарной помощи населению нуждающихся стран по двусторонним и многосторонним каналам, в том числе через ВПП (Всемирную продовольственную программу)», — передаёт её слова РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы мировой продовольственный рынок функционировал стабильно.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.