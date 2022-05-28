МИД: Россия остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка

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Россия остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны, сообщило российское Министерство иностранных дел.
МИД: Россия остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции», напомнили в МИД.

«Эксперты ФАО не раз отмечали, что цены достигли рекордно высокого уровня до февраля 2022 года. Так, с 2019 года до февраля 2022 года индекс цен на продовольствие вырос почти на 50%. Произошло это не по вине России, а из-за пандемийной денежной эмиссии, высоких цен на энергию, удобрения и прочие аграрные ресурсы», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что Россия намерена и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.

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