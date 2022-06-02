Небензя заявил о готовности России пропустить суда с украинским зерном

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова пропустить суда с украинским зерном, но сначала Киев должен разминировать выход в море.
Небензя заявил о готовности России пропустить суда с украинским зерном
  • Gettyimages.ru

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин обсудил в Москве с заместителем Генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине. Также стороны затронули вопрос вывоза зерна. Во время разговора было подчёркнуто, что Россия не блокирует украинские порты в Чёрном море.

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