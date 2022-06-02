Замминистра обороны России Фомин обсудил с заместителем Генсека ООН ситуацию на Украине

Замминистра обороны России Александр Фомин обсудил в Москве с заместителем Генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине. Также стороны затронули вопрос вывоза зерна. Во время разговора было подчёркнуто, что Россия не блокирует украинские порты в Чёрном море.

«В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине», — сказали журналистам в министерстве.

Замминистра напомнил, что с марта открыт гуманитарный коридор, по которому из портов Украины могут выходить суда.

ВС России при этом готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод.

Фомин напомнил Гриффитсу, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и за расчистку фарватеров.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.