Лукашенко обсудил с Генсеком ООН Гутеррешем вопросы вывоза украинского зерна
- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что Лукашенко обозначил готовность Минска к поставкам украинского зерна в балтийские порты через белорусскую территорию.
Гутерреш сообщил о намерении обсудить этот вопрос с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна.
Лукашенко ранее заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.