Лукашенко обсудил с Генсеком ООН Гутеррешем вопросы вывоза украинского зерна

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Генсек ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы вывоза украинского зерна.
Лукашенко обсудил с Генсеком ООН Гутеррешем вопросы вывоза украинского зерна
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Лукашенко обозначил готовность Минска к поставкам украинского зерна в балтийские порты через белорусскую территорию.

Гутерреш сообщил о намерении обсудить этот вопрос с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна.

Лукашенко ранее заявил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию при условии достижения компромиссов.

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