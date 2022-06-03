В Кремле сообщили, что Лавров в ходе визита в Турцию обсудит вопросы вывоза украинского зерна
- РИА Новости
«На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна», — заявил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.
Кроме того, как сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов, в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию также войдут военные.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе ситуацию на Украине.