Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине.
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

«Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путём скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис и намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

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