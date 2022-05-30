Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

«Обсуждались региональные вопросы, такие как операция России в Украине, а также турецко-российские отношения. Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые сведут к минимуму негативные последствия войны и укрепят доверие путём скорейшего восстановления почвы мира между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис и намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.