Эрдоган и Макрон обсудили украинский кризис и вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Об этом информирует ТАСС.
«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что (Турция. — RT) хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что (Турция. — RT) продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами», — сообщили журналистам в канцелярии Эрдогана.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции относительно разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.