Эрдоган и Макрон обсудили украинский кризис и вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис и намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган и Макрон обсудили украинский кризис и вступление Швеции и Финляндии в НАТО
  • AP
  • © Wolfgang Rattay/Pool

Об этом информирует ТАСС.

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что (Турция. — RT) хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что (Турция. — RT) продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами», — сообщили журналистам в канцелярии Эрдогана.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции относительно разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

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