МИД России: Лавров 8 июня прибудет в Анкару для переговоров с Чавушоглу
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, и, конечно, речь идёт о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России», — уточнила она.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили, в том числе, ситуацию на Украине.