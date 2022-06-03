МИД России: Лавров 8 июня прибудет в Анкару для переговоров с Чавушоглу

Глава МИД России Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Планируется осуждение ситуации на Украине и санкции.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, и, конечно, речь идёт о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России», — уточнила она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили, в том числе, ситуацию на Украине.