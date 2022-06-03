Путин: Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов

Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов, напомнил российский президент Владимир Путин.

«Никаких условий, пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам. Обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морям», — сказал государственный лидер в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.