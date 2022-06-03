Путин: Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов

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Россия не ставит никаких условий для вывоза зерна из украинских портов, напомнил российский президент Владимир Путин.

«Никаких условий, пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам. Обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морям», — сказал государственный лидер в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что заявления о том, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно, являются блефом.

Украина при этом должна разминировать подходы к портам, со своей стороны Россия гарантирует мирный проход судов с зерном.

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