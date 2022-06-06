МО: ВКС России уничтожили корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области

ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — заявил Конашенков.

Также были поражены четыре пункта управления украинских войск и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе российской специальной военной операции уничтожено 470 украинских установок реактивных систем залпового огня.