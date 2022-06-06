МО: ВКС России уничтожили корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области
- РИА Новости
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — заявил Конашенков.
Также были поражены четыре пункта управления украинских войск и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе российской специальной военной операции уничтожено 470 украинских установок реактивных систем залпового огня.