МО: ВКС России уничтожили корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области

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ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО: ВКС России уничтожили корпуса кузнечно-механического завода в Харьковской области
  • РИА Новости

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — заявил Конашенков.

Также были поражены четыре пункта управления украинских войск и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе российской специальной военной операции уничтожено 470 украинских установок реактивных систем залпового огня.

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