Власти ДНР: в Мариуполе продолжается поиск боевиков «Азова» и скрывающихся военных ВСУ

В Мариуполе выявляют местных уголовников, а также проводят поиски боевиков националистического батальона «Азов» и украинских военнослужащих, которые могут скрываться, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Оценивая обстановку в городе, он отметил, что в Мариуполе «остался какой-то местный криминалитет».

«Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — сказал Гагин РИА Новости.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».