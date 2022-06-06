Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт МиГ-29 в районе Славянска в Донбассе. 
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки в ходе спецоперации на Украине было уничтожено 13 беспилотников.

5 июня Минобороны сообщило, что авиация ВКС России уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29 в ходе воздушного боя.

До этого российские средства ПВО сбили украинский военный самолёт, доставлявший вооружение и боеприпасы, а также 17 беспилотных летательных аппаратов за сутки.

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