Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт МиГ-29 в районе Славянска в Донбассе.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки в ходе спецоперации на Украине было уничтожено 13 беспилотников.

5 июня Минобороны сообщило, что авиация ВКС России уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29 в ходе воздушного боя.

До этого российские средства ПВО сбили украинский военный самолёт, доставлявший вооружение и боеприпасы, а также 17 беспилотных летательных аппаратов за сутки.