Авиация ВКС России уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29

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Авиация ВКС России в ходе воздушного боя уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Авиация ВКС России уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сообщил он на брифинге.

Конашенков добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт, доставлявший вооружение и боеприпасы, а также 17 беспилотных летательных аппаратов за сутки.

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