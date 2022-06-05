Авиация ВКС России уничтожила в районе Славянска в ДНР украинский МиГ-29
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«В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сообщил он на брифинге.
Конашенков добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт, доставлявший вооружение и боеприпасы, а также 17 беспилотных летательных аппаратов за сутки.