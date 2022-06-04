ПВО России сбили украинский самолёт с вооружением и 17 беспилотников
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Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины», — заявил он.
По его словам, кроме того, за сутки были уничтожены 17 беспилотников районе ряда населённых пунктов Харьковской и Николаевской областей.
В том числе в районе николаевской Каменки были сбиты два беспилотника Bayraktar ТB2.
Ранее силы ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.