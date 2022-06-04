ПВО России сбили украинский самолёт с вооружением и 17 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт, доставлявший вооружение и боеприпасы, а также 17 беспилотных летательных аппаратов за сутки.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолёт военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины», — заявил он.

По его словам, кроме того, за сутки были уничтожены 17 беспилотников районе ряда населённых пунктов Харьковской и Николаевской областей.

В том числе в районе николаевской Каменки были сбиты два беспилотника Bayraktar ТB2.

Ранее силы ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.