Силы ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8

Российские силы ПВО за сутки сбили украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8. Также сбито семь беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолёт Ми-8 в районе Харькова», — сообщил он.

В районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ранее российское Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами «Тулумбас».