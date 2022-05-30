Минобороны России показало, как Су-25 наносят удары «Тулумбасами» с предельно малой высоты

Российское Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые уничтожили замаскированные позиции и технику Украины ракетами «Тулумбас».

На видео штурмовики на предельно малой высоте заходят на цель, а затем ведут огонь по позициям украинских войск 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас».

«Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника лётчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника.