Запасной аэродром: почему в США выступили за поставку Украине самолётов МиГ и западных истребителей
- Американские истребители
- AP
- © Staff Sgt. Cameron Lewis/U.S. Air National Guard
Командующий Нацгвардией штата Калифорния генерал-майор Дэвид Болдуин призвал власти США и стран Запада как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства. Об этом он заявил в комментарии изданию Politico.
«МиГи (советского производства. — RT) — это наилучшее решение на данный момент для оказания поддержки украинцам, однако американские или западные истребители — это варианты, которые следует рассмотреть как можно скорее», — заявил Болдуин.
По его словам, передача МиГов Киеву была бы целесообразней, поскольку украинские лётчики уже обучены обращению с ними.
«Что касается использования ими МиГов, здесь есть много хорошего, так как они уже имеют подготовку в этом отношении. Но если они будут использовать средства авиации западного образца, тогда речь здесь идёт об обсуждении того, какие летательные аппараты могли бы быть для этого доступны с точки зрения их количества, типа и потенциала», — отметил американский генерал.
Ранее Болдуин рассказал журналистам, что представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву скорректировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне разных типов систем вооружений, а также предоставляли Украине информацию о тех средствах, «которые могли бы быть доступны на более тактическом уровне».
Впрочем, как подчеркнул пресс-секретарь Нацгвардии Калифорнии подполковник Брэндон Хилл, отвечая на вопросы Politico после новостной конференции, окончательное решение о предоставлении Киеву произведённых в США истребителей будет приниматься Белым домом и Пентагоном.
«Однако он (Хилл. — RT) отметил, что ещё до начала конфликта всегда было намерение сделать так, чтобы Украина пришла к «оперативной совместимости с НАТО», в том числе чтобы у неё появилась возможность пользоваться западными истребителями», — пишет Politico.
Напомним, ещё в марте во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не поддерживают передачу «дополнительных истребителей украинским ВВС в настоящий момент».
- Пентагон
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«И таким образом не хотим, чтобы они (истребители МиГ. — RT) находились в нашем ведении, — отметил Кирби. — Согласно оценкам разведсообщества, передача истребителей МиГ-29 Украине может быть ошибочно воспринята как эскалационный шаг. И может вызвать значительную реакцию со стороны России, что могло бы усилить вероятность военной эскалации с НАТО».
Как подчеркнул тогда официальный представитель Пентагона, Соединённые Штаты считают, что есть альтернативные варианты, «которые намного лучше подходят для поддержки украинских вооружённых сил в их борьбе против России».
В контексте оружейных поставок
Напомним, что при 46-м президенте США Джо Байдене Вашингтон выделил Киеву совокупную военную помощь примерно на $5,3 млрд. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба Пентагона. При этом, по данным американского оборонного ведомства, только с начала спецоперации России на Украине Соединённые Штаты оказали Киеву помощь в сфере обороны на сумму около $4,6 млрд.
Последний пакет военной помощи в размере $700 млн, о выделении которого объявил 1 июня глава Белого дома, предполагает передачу украинским властям реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами для применения, как уточнил Байден, якобы в пределах «поля боя», тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin, 15 боевых машин, РЛС контрбатарейной борьбы и воздушного наблюдения, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также четырёх вертолётов Ми-17.
Между тем Россия потребовала от США объяснить их решение передать Украине четыре вертолёта Ми-17, которые Москва ранее поставила Вашингтону для использования только Вооружёнными силами Афганистана. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 3 июня на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где чёрным по белому указано, что упомянутые вертолёты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для её вооружённых сил. Только так, и никак иначе. Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — подчеркнула Захарова.
Она назвала решение американских властей «очередным вопиющим фактом» нарушения американской стороной её международных обязательств и «политики двойных стандартов».
«Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договорённости. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном итоге способствует затягиванию конфликта на Украине», — заявила официальный представитель МИД РФ.
При этом, как отметила Захарова, Вашингтон, в показной манере декларирующий незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, «безответственно поставляет» на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы.
- Американское оружие на Украине
- AP
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«Вашингтон оправдывает это якобы полученными от Киева «гарантиями» в том, что использование поставленной военной помощи не выйдет за пределы границ Украины. Ну а чего стоят заверения Киева, мы прекрасно знаем и помним из истории «соблюдения» украинской стороной минских договорённостей», — подчеркнула она.
«Выглядит вполне реалистично»
По мнению полковника в отставке Виктора Баранца, заявление американского генерал-майора с призывом направить Киеву истребители следует рассматривать в свете общей стратегии Вашингтона по поставкам оружия на Украину. В Белом доме действительно могут вернуться к идее обеспечения Киева истребителями, учитывая характер военной помощи украинской стороне, включающей поставку дальнобойных ракетно-артиллерийских систем, полагает эксперт.
«Пентагон решил сначала накачать украинскую армию РСЗО, тяжёлыми вооружениями, потом уже подучить лётчиков ВСУ и перебросить на Украину истребители. А Болдуин решил поторопить Белый дом в принятии такого решения. Почему Вашингтон не спешит? Потому что, с одной стороны, боится, а с другой стороны — если лётчики не будут хорошо обучены летать на западных истребителях, то системы ПВО РФ их сразу же уничтожат», — отметил эксперт в беседе с RT.
При этом, как уточнил Баранец, США не зря опасаются организовывать поставки самолётов американского и западного производства, а также МиГ-29 для Украины, поскольку такой шаг действительно может привести к эскалации с Североатлантическим альянсом.
Что касается передачи ВСУ вертолётов Ми-17, которые предназначались афганской армии, то соблюдение норм международного права в данной ситуации Вашингтон не интересует, «он не собирается им следовать, что в очередной раз демонстрирует лицемерие американских властей», заявил Баранец.
В свою очередь, отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, если бы Россия знала, что США пойдут на нарушение международных норм и позволят ВСУ использовать Ми-17 против РФ, Москва, разумеется, не стала бы передавать их Вашингтону.
«Ми-17 поставлялись в своё время США с совершенно определённой целью — для использования их в Афганистане. Впрочем, эти вертолёты не имеют серьёзного военного потенциала, поэтому США не жалко отдать их Киеву», — сказал аналитик.
Вместе с тем Подберёзкин отметил, что с учётом роста поставок Киеву вооружений США план американского генерал-майора предоставить Украине самолёты МиГ, а также истребители американского производства «выглядит вполне реалистично».
- Самолёты МиГ
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Не стоит забывать, что, по данным СМИ, запчасти для МиГ-29 уже поставляются Украине из Восточной Европы. Эти самолёты страны — бывшие участники Организации Варшавского договора получили от СССР. И ВСУ действительно было бы проще использовать МиГ-29, поскольку это известные им воздушные суда, чего не скажешь об американских или западных истребителях», — сказал Подберёзкин.
Однако, по его словам, даже если Украине передадут ряд самолётов МиГ-29 или западных истребителей, это не сможет в значительной степени повлиять на ход спецоперации на Украине.
«Киев потерял преимущество в воздухе, и это крайне сильно сказывается на положении украинских вооружённых сил. К тому же самолётов МиГ осталось очень немного в странах Восточной Европы. Да и возможная поставка западных истребителей будет прерываться ударами высокоточного оружия российских ВКС. Кроме того, не следует забывать, что профессиональных пилотов на Украине осталось уже крайне мало», — заключил Подберёзкин.
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