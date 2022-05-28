«Провокационный шаг»: как в России отреагировали на возможные поставки Украине американских систем залпового огня

В России рассчитывают, что США не пойдут на столь провокационный шаг, как поставка реактивных систем залпового огня Украине, поскольку это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он добавил, что, по данным американских СМИ, Вашингтон может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS. По словам дипломата, существует риск, что благодаря такому оружию ВСУ получат возможность наносить удары по российским городам. Антонов подчеркнул, что подобная ситуация для Москвы «неприемлема и недопустима». С точки зрения аналитиков, если Белый дом всё-таки начнёт поставлять РСЗО киевскому режиму, у ВС РФ на Украине появится ещё одна военная задача — уничтожить эти вооружения как можно скорее, поскольку они несут потенциальную угрозу для России.

Москва надеется, что Вашингтон не сделает столь провокационного шага, как поставка реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине, поскольку это может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ «утечках», касающихся якобы уже принятого решения Белого дома относительно передачи Киеву дальнобойных ракетных вооружений.

«Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдёт на столь провокационный шаг, — сказал Антонов. — Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам».

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По словам дипломата, подобная ситуация для России «неприемлема и недопустима».

«Уверен, что наши вооружённые силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», — подчеркнул он.

Впрочем, по его словам, сведения о поставках РСЗО со стороны США на Украину нуждаются в тщательной проверке. По словам посла, пока российская сторона исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

«Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединённых Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта», — сообщил Антонов.

С его точки зрения, Вашингтон прекрасно осознаёт, что своими действиями отдаляет перспективы достижения мира.

«США всё глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — отметил российский посол.

Посольство России в Вашингтоне

РИА Новости

© Михаил Тургиев

Он считает, что для скорейшего окончания конфликта Вашингтону и Киеву необходимо «признать реальность».

«Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», — уверен Антонов.

Медийный контекст

Напомним, накануне американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, распространили информацию о том, что Вашингтон якобы уже принял решение поставить Украине реактивные системы залпового огня. Так, по данным газеты The New York Times, США планируют включить в следующий пакет поставок вооружений для Киева высокомобильные РСЗО HIMARS на колёсном шасси.

«Системы HIMARS могут быть оснащены пусковым блоком с шестью (управляемыми) ракетами GMLRS или одной более крупной управляемой ракетой и способны быстро перемещаться после залпа», — пишет издание, напоминая, что чаще всего Пентагон использует именно систему M31 GMLRS, которая может быть оснащена боеприпасами со спутниковым наведением, «обладающими примерно той же массой взрывчатого вещества, что и 250-кг авиабомба».

Дальность стрельбы M31 GMLRS составляет около 70 км, что, как пишет The New York Times, значительно превышает дальность действия «любого типа артиллерийских установок, используемых в настоящее время Украиной».

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Как отмечает газета The Wall Street Journal, мобильные артиллерийские установки, поставка которых якобы ожидается в ближайшие недели, «позволят Украине наносить удары по российской артиллерии в Донбассе».

В свою очередь, телеканал CNN сообщает, что о новом пакете военной помощи, в который могут быть включены американские РСЗО, возможно, объявят уже на следующей неделе.

При этом The Washington Post пишет, что, по словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, Белый дом согласен предоставить Украине системы РСЗО, но будет «стремиться сдерживать риск эскалации путём отказа от поставок стране совместимых с системами ракет наибольшей дальности».

«По данным американских сухопутных войск, дальность стрельбы обычных ракет, которыми оснащаются такие РСЗО, составляет около 70 км. Дальность же специализированных оперативно-тактических ракет ATACMS гораздо больше и может достигать 300 км», — сообщило издание.

Впрочем, в Пентагоне заявили, что решений о поставках РСЗО Украине Вашингтон ещё не принимал.

Президент США Джо Байден

AFP

© Manuel Balce Ceneta

«Безусловно, мы знаем, что украинская сторона запрашивает как в частном порядке, так и публично так называемые ракетные системы залпового огня. Не буду говорить о решениях, которые ещё не приняты, но мы с ними (киевскими властями. — RT) находимся в постоянном контакте», — сообщил во время брифинга Джон Кирби.

«Раздражать Москву»

Опрошенные RT эксперты не исключают, что Вашингтон действительно может начать поставки РСЗО Киеву, несмотря на протест Москвы.

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«Россия уже предостерегала и Запад, и США от отправки своих РСЗО на Украину, которые потенциально могут использоваться для поражения целей на территории РФ. И Вашингтону следовало бы расценивать это как серьёзное предупреждение. Раскручивание напряжённости на Украине из-за таких поставок не принесёт стабильности региону», — констатировал в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, в таком случае ответственность за эскалацию ситуации будет полностью лежать на Соединённых Штатах.

Аналитик также не исключает, что информация о предполагаемых поставках РСЗО на Украину могла появиться с подачи американских властей.

«Это может быть попыткой Белого дома проверить реакцию России на такие данные. Кроме того, западные СМИ в целом призваны раздражать Москву. Они это делают постоянно и будут продолжать в том же духе, причём вне зависимости от того, каким будет решение Байдена по поставкам РСЗО. В Вашингтоне делают ставку на то, что подобные сообщения в медиа заставят Россию принять какие-то защитные меры, которые втянут её в гонку вооружений», — рассуждает Литовкин.

Как полагает со своей стороны полковник в отставке Виктор Баранец, судя по реакции российской стороны, Москва приняла к сведению данные американских СМИ о возможных поставках РСЗО Киеву и уже имеет план действий на этот случай.

«У России есть множество оружия, которое способно ударить по цепочке таких поставок, а также вывести из строя эти вооружения на поле боя. В частности, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр» способны выполнить эти задачи. Разумеется, ВС РФ будут уничтожать РСЗО США, если их завезут на Украину. Российские военные сделают всё, чтобы это оружие не смогло принять участие в боевых действиях», — заявил эксперт в комментарии RT.

По его словам, Россия вынуждена будет действовать «быстро и жёстко», поскольку реактивные системы залпового огня — дальнобойное оружие.

«Если, например, ВСУ удастся установить такие вооружения на востоке Украины, то в их зону поражения попадают как российские города, так и расположенные там важные объекты инфраструктуры», — говорит Баранец.

Американская система M270 MLRS

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

В то же время он считает, что даже если ВСУ и получат американские РСЗО, то это вряд ли отразится в значительной степени на ходе российской спецоперации.