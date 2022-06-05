«Будем делать выводы»: Путин допустил удары по новым объектам на Украине в случае поставок США ракет дальнего действия

В случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия Россия сделает выводы и может нанести удары по новым объектам на украинской территории, заявил президент Владимир Путин. Комментируя решение США передать Киеву новые системы залпового огня, российский лидер сказал, что в этом нет ничего нового. Путин подчеркнул, что «вся возня» вокруг поставок вооружений Украине имеет только одну цель — затянуть вооружённый конфликт.

Россия сделает выводы в случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия, и может нанести удары по тем объектам, по которым пока не наносит, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Комментируя решение США передать Украине новые системы залпового огня, российский лидер заявил, что просьбы Киева, скорее всего, связаны с желанием восполнить потери боевой техники, и речь идёт о ракетах дальностью 45-70 км, аналогичных системам советского и российского производства, таких как «Град», «Смерч» и «Ураган», которые уже находятся на вооружении в украинской армии.

«Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути», — сказал Путин.

Президент пояснил, что на момент начала спецоперации у украинской армии было примерно 515 ракетных систем, 380 из которых уничтожили. Отвечая на вопрос о возможности передачи Вашингтоном Киеву дальних ракет, Путин заявил, что Россия может нанести удары по новым объектам.

«Eсли они будут, и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — ответил президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что «вся возня» вокруг поставок вооружений Украине имеет только одну цель — затянуть вооруженный конфликт.

Российский лидер также обратил внимание, что беспилотники, которые использует Киев с начала спецоперации — иностранного производства, и против них эффективно работают российские ЗРК.

«Ударные беспилотные системы, они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» работают в высшей степени эффективно. Их беспилотники наши системы ПВО щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», — сказал Путин.

РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения специальной военной операции на Украине вооруженные силы России уничтожили 189 украинских самолётов, 1 114 беспилотных летательных аппаратов, 3 416 единиц бронетехники ВСУ, а также 470 установок реактивных систем залпового огня.

Также были уничтожены 129 вертолётов, 330 зенитных ракетных комплексов, 1 778 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3 419 единиц специальной военной автомобильной техники.

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В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

Кадыров пояснил, что расположение гаубиц было вычислено путем расчёта баллистической траектории силами спецподразделения «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

«Несколько точечных ударов — и пять 155-мм гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют собой бесполезную груду металла», — сообщил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что действия стран Запада по накачиванию Украины оружием лишь усугубляют напряжённость. При этом он подчеркнул, что западные поставки оружия Киеву не влияют на ход спецоперации.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием (тем более всё более современным каждый раз) не меняет параметров специальной военной операции — в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, — но доставит больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который предполагает поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов. В Москве неоднократно отмечали, что поставки Западом вооружений Киеву только затягивают боевые действия.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, будет рассматриваться российской стороной как законная цель для поражения».