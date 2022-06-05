В ДНР заявили о захвате офиса ООН украинскими войсками в Краматорске

Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Представители международной организации лишились офиса и трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Кроме того, сотрудники не имеют доступа к своему имуществу, а также не могут делать фотографии и записывать видео для отчётов руководству.

В начале марта в ДНР проинформировали о том, что украинские военные похитили представителя ООН в Харькове.

1 марта стало известно о захвате украинскими националистами в Краматорске автомобилей СММ ОБСЕ.