Непомерные запросы: как Киев добивается от Запада увеличения поставок оружия

В Киеве призвали Запад значительно увеличить объёмы поставок тяжёлого вооружения. Список необходимой военной техники опубликовал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сообщил, что ВСУ требуется 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2 тыс. единиц бронемашин и 1 тыс. БПЛА. При этом, по официальным данным, натовские страны передали киевскому режиму только чуть больше 200 крупнокалиберных орудий. По мнению экспертов, Запад не будет торопиться наращивать темпы оружейных поставок из-за нежелания опустошать собственные склады и результативных ударов ВС РФ по переданным военным грузам.

В преддверии встречи министров обороны стран — членов НАТО советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал на своей странице в Twitter перечень вооружения, которое Киев ожидает получить от Запада.

Как написал чиновник, ВСУ требуется 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков, 2 тыс. единиц бронемашин и 1 тыс. БПЛА.

«Буду прямолинеен: чтобы закончить войну, нам необходим паритет тяжёлого вооружения», — заявил Подоляк.

Переговоры глав военных ведомств стран — членов Североатлантического альянса пройдут 15—16 июня в Брюсселе. На встречу приглашены представители Украины, Грузии, Финляндии и Швеции. В центре повестки будет военная помощь ВСУ.

«Нужна помощь партнёров»

Власти Украины неоднократно сетовали на недостаточную материально-техническую поддержку ВСУ со стороны зарубежных стран. Так, в конце мая в обращении к гражданам по итогам Всемирного экономического форума в Давосе президент страны Владимир Зеленский заявил, что иностранные партнёры Украины должны оказывать ей «полную помощь».

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«Ещё нужна помощь партнёров, прежде всего оружием для Украины. Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточная, чтобы победить», — сказал Зеленский.

Ранее в ходе Давосского форума на панели Securing Europe руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал зарубежные государства обеспечить ВСУ современной военной продукцией без каких-либо ограничений.

Об остром дефиците оружия в арсеналах украинской армии на брифинге для журналистов в начале июня сообщил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«У некоторых партнёров может складываться впечатление, что с оружием у Украины всё уже более-менее нормально. На самом деле это не так», — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, больше всего армия страны нуждается в крупнокалиберной артиллерии и РСЗО.

«Мы всё ещё видим тотальный перевес России в артиллерии в Донбассе, поэтому сигналы, которые мы коммуницируем партнёрам, очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого всё ещё критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление, и вытеснить Россию с украинских территорий», — отметил Кулеба.

Известно, что этой весной западные страны начали поставлять ВСУ некоторые образцы тяжёлого вооружения. Как отчитались в конце мая в Пентагоне, ВСУ получили 85 буксируемых гаубиц М-777 калибра 155 мм. В общей сложности подразделениям украинской армии должно быть передано 108 таких орудий и 209 тыс. снарядов к ним.

Позиция артиллерии ВСУ

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© Генеральний штаб ЗСУ

М-777 считается достаточно современным артиллерийским комплексом. Гаубица оснащена цифровой системой управления огнём. Максимальная дальность стрельбы орудия может превышать 30 км. Также Киеву было поставлено некоторое количество американских самоходных артиллерийских установок (САУ) М-109 с дистанцией стрельбы в пределах 30 км.

Ещё один образец западной крупнокалиберной артиллерии, который получил киевский режим, — колёсная самоходка Caesar разработки французской компании Nexter. В зависимости от типа боеприпасов дальность стрельбы из этого орудия может достигать 50 км.

Италия передала украинской армии буксируемые гаубицы FH-70 дальностью 24—30 км, а Польша совсем недавно поставила соседу САУ Krab с дистанцией стрельбы до 40 км.

Также в начале июня президент США Джо Байден сообщил, что в рамках 11-го пакета военной помощи ВСУ получат системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, способными поражать цели в пределах 80 км.

Вслед за Вашингтоном о передаче киевскому режиму РСЗО объявило и руководство Великобритании. От Соединённого Королевства украинская армия должна получить системы залпового огня M270 (MLRS) и боеприпасы M31A1 к ним с дистанцией поражения, превышающей 70 км.

РСЗО передаются Киеву на условиях неприменения их по территории России. Формально власти Украины согласились с этим требованиям, однако в Москве не верят подобным обещаниям.

Мелкими партиями

Как отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов полковник в запасе Андрей Кошкин, несмотря на впечатляющую номенклатуру переданного тяжёлого вооружения, объём поставляемой ВСУ техники пока невелик.

По официальным данным Минобороны Украины, в обшей сложности в ВСУ поступило более 150 артиллерийских комплексов калибра 155 мм и более полусотни других крупнокалиберных орудий.

Как полагает Кошкин, если военное ведомство Украины не сильно завышает реальные цифры, то переданной Западом артиллерии недостаточно для контрнаступления в Донбассе. В связи с этим эксперт опасается, что киевский режим может использовать натовские комплексы для обстрелов населённых пунктов.

Последствия обстрела Донецка из РСЗО ВСУ

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Поставки идут мелкими партиями, и крупные подразделения ими не вооружить. У ВСУ нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию на фронте или хотя бы нанести серьёзный контрудар, но обстрелять населённые пункты в зоне досягаемости поставленной Западом артиллерией они действительно могут», — констатировал Кошкин.

Напомним, последние дни ВСУ массированно обстреливают жилые кварталы и центр Донецка из РСЗО «Град» и «Ураган». Жертвами ударов становятся мирные жители.

В беседе с RT военный эксперт Никита Буранов также высказал мнение, что НАТО не поставляет ВСУ большого количества артиллерийских комплексов. Кроме того, как считает аналитик, скорее всего, до линии фронта доходит незначительная часть тяжёлых вооружений западного производства.

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«Во-первых, страны НАТО не передают Киеву действительно новую технику. Это, как правило, орудия со складов, и на данный момент их не так много отдаётся Украине. Во-вторых, после попадания на территорию Украины любые военные грузы становятся законными целями ВС РФ. Таким образом, по факту ВСУ располагают весьма ограниченным арсеналом западного наступательного вооружения», — рассуждает Буранов.

Из данных Минобороны следует, что российская армия регулярно наносит точечные удары по объектам размещения натовского вооружения. Так, в сводке военного ведомства РФ от 13 июня сообщалось об ударе ракетами воздушного базирования по большому количеству «доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран».

Помимо этого, западные артиллерийские орудия весьма успешно уничтожаются НМ ДНР и ЛНР и ВС РФ на линии фронта. В сводке Минобороны РФ от 13 июня сообщалось о поражении 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семи РСЗО.

Непреодолимые разногласия

По словам Никиты Буранова, Запад неспособен существенно нарастить поставки в части ВСУ артиллерии крупного калибра и систем залпового огня, удовлетворив тем самым требования киевского режима.

«Те запросы, которые сформулировали в офисе президента Украины, они, конечно же, превосходят возможности, которыми на сегодняшний день располагают США и их союзники. Если киевский режим не будет снижать планку своих требований, то разногласия с НАТО по объёмам того, что называется военной помощью, не преодолеть», — говорит Буранов.

По словам эксперта, западные страны не хотят «рисковать», передавая ВСУ технику из армейских частей, тем более современную. Наряду с этим в Североатлантическом альянсе оглядываются на жёсткую позицию Москвы, не желая чрезмерно обострять отношения с РФ.

САУ Caesar в руках ВСУ

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© Генеральний штаб ЗСУ

Андрей Кошкин также обратил внимание на нежелание западных стран «слишком сильно опустошать свои собственные склады и тратиться в финансовом плане». По его мнению, натовские государства зачастую «неохотно расстаются» с гаубицами калибра 155 мм, беспилотниками и бронетехникой.

«Безвозмездные поставки тяжёлого вооружения на Украину близки к достижению предела. К тому же Западу нереально отправлять на Украину по-настоящему большие партии военных грузов из-за отсутствия морских коммуникаций и ударов РФ по объектам железнодорожной инфраструктуры противника», — отметил Кошкин.

Кроме того, как предположил собеседник RT, в НАТО начинают осознавать, что материально-техническая помощь ВСУ по большей части уничтожается до боевого применения.

«На Западе не могут игнорировать результаты постоянных точечных ударов российской армии, подрывающих ресурсы и резервы украинских войск. Я думаю, с течением времени военная помощь НАТО Киеву будет приобретать всё более демонстративный, символический характер», — резюмировал Кошкин.