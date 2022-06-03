«Создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя»: МО РФ сообщило о съёмке Киевом постановочных видеосюжетов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Украина при финансовой поддержке Великобритании проводит съёмки постановочных видеоматериалов, в которых, в частности, говорится о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Также в оборонном ведомстве отметили, что за сутки ударами российской авиации были уничтожены более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России был поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Киев при финансовой поддержке Лондона проводит съёмку «духоподъёмных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В частности, 28 мая в районе населённого пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съёмочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими», — сказал он.

По его словам, «роль «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны». При этом они появляются в кадре на украинских БТР и бронемашинах в связи с отсутствием трофейной российской техники.

«Следующие съёмки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов», — подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что в результате ударов авиации были уничтожены более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства.

При этом высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России был поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В свою очередь, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 26 пунктам управления, 122 артиллерийским и миномётным батареям ВСУ на огневых позициях, 537 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также пяти складам боеприпасов.

Наряду с этим российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

США ведут против России «войну по доверенности»

Страны НАТО во главе с США объявили России так называемую войну по доверенности, снабжая Украину огромным количеством оружия, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца», — сказал он.

Медведев также констатировал, что в случае использования Киевом американских ракетных систем залпового огня по объектам на территории России у Вооружённых сил РФ «не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений». По его словам, речь, в частности, идёт о Министерстве обороны и Генштабе ВС Украины.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — пояснил он.

При этом замглавы Совбеза РФ обратил внимание на изменившуюся позицию Вашингтона по поставкам некоторых видов вооружения: «Вначале президент Байден сказал, что они не будут поставлять ракетные системы залпового огня (РСЗО), особенно продвинутой дальности. А потом эта позиция была скорректирована — и было объявлено, что, во всяком случае, отдельные виды, типа HIMARS, будут поставлены».

По его словам, несмотря на то, что у данных РСЗО «не такой длинный участок поражения», это «всё равно представляет очевидную угрозу» для РФ.

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«Американцы это оговаривают тем, что эти системы будут применяться только на территории Украины, но по понятным причинам они не контролируют те решения до конца, во всяком случае, которые применяются и принимаются украинскими властями. Поэтому это, безусловно, угроза, на эту угрозу мы должны реагировать», — сказал Медведев.

Ситуация в Авдеевке

Если украинские националисты захотят окопаться на территории Авдеевского коксохимического завода, их ждёт участь боевиков и солдат ВСУ, уничтоженных или захваченных в плен на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Такое мнение высказал командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинским военным дадут определённый срок, чтобы сдаться: «Если они не уйдут, они там и останутся».

1 июня Народная милиция ДНР сообщила, что окончательно отрезала авдеевский гарнизон ВСУ от одного из двух имевшихся путей снабжения. После этого подразделениями были подавлены попытки наступления ВСУ, в том числе в районе Авдеевки.

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«Все заявления о захвате ВСУ Херсонской области — чистый популизм»

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал популизмом заявления со стороны Киева о якобы успешном наступлении украинских войск в направлении Херсона. Таким образом он ответил на сообщения, в том числе советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, о том, что ВСУ предприняли попытки вторгнуться на территорию Херсонской области, в рамках которых уже якобы освобождено более 10 населённых пунктов со стороны Днепропетровской области.

«Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это всё не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем войск Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона обратился к международным институтам, в частности ООН, с призывом «остановить беспредел киевского режима», который целенаправленно уничтожает украинский народ.

«Украинский народ стал заложником нацистcкой власти на Украине. Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечное мясо. Нарушаются права человека», — заявил Стремоусов.