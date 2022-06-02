Медведев напомнил о варианте поражения центров принятия решений на Украине

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У России не остаётся другого выбора, кроме как наносить удары по центрам принятия решений на Украине, если поставляемые Киеву западные вооружения будут использоваться для атаки объектов на российской территории, заявил в интервью Al Jazeera зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил о варианте поражения центров принятия решений на Украине
  • РИА Новости

«Совершенно очевидно, что, — об этом уже было сказано, — в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — приводит слова Медведева РИА Новости. Так он прокомментировал поставки США Киеву систем залпового огня.

В частности, это коснётся украинского Министерства обороны и Генштаба, пояснил он.

«Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — сказал Медведев.

26 апреля в Минобороны России предупредили, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к «пропорциональному ответу».

Западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.

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