Медведев высказался о возможном вхождении Донбасса в состав России
«Что же касается воли людей, которые живут на территории этих республик, иных территориальных единиц, мы будем очень внимательным образом анализировать эту волю», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что решения должны приниматься в соответствии с Конституцией России.
«Игнорировать эту волю невозможно, но для того чтобы такого рода вопросы рассматривать, эта воля должна быть сформулирована», — подчеркнул Медведев.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что минимум 60—70% жителей региона проголосуют за присоединение к России, когда в регионе состоится референдум.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав России в Донбассе целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам ДНР и ЛНР.