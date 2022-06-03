Медведев высказался о возможном вхождении Донбасса в состав России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что страна намерена внимательно анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в её состав.

«Что же касается воли людей, которые живут на территории этих республик, иных территориальных единиц, мы будем очень внимательным образом анализировать эту волю», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что решения должны приниматься в соответствии с Конституцией России.

«Игнорировать эту волю невозможно, но для того чтобы такого рода вопросы рассматривать, эта воля должна быть сформулирована», — подчеркнул Медведев.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что минимум 60—70% жителей региона проголосуют за присоединение к России, когда в регионе состоится референдум.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав России в Донбассе целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам ДНР и ЛНР.