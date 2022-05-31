Власти Херсонской области рассказали, сколько жителей проголосуют за присоединение к России

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что минимум 60-70% жителей региона проголосуют за присоединение к России, когда в регионе состоится референдум.

Его заявление приводит РИА Новости.

«Когда мы придём на референдум, который мы всё-таки проведём, чтобы не было вопросов ни к кому, то проголосуют жители Херсонской области минимум 60, а то и 70 процентов за вступление в Российскую Федерацию», — сказал Стремоусов.

До этого замглавы администрации сообщил о введении рубля в полноценный оборот на территории Херсона.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область перешла на московское время.

Также власти региона сообщили, что в Херсонской области русский язык получит статус государственного наравне с украинским.