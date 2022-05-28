Власти Херсонской области сообщили, что регион перешёл на московское время

Херсонская область перешла на московское время. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы перешли на московское время и живём теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, начиная с этого года Херсонская область больше не будет переходить на зимнее время.

Ранее сообщалось, что Запорожская область перешла на московское время.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7.