Власти Херсонской области сообщили, что регион перешёл на московское время
- РИА Новости
«Мы перешли на московское время и живём теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
По его словам, начиная с этого года Херсонская область больше не будет переходить на зимнее время.
Ранее сообщалось, что Запорожская область перешла на московское время.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7.